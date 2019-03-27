Malezya ve Yeni Zelanda'dan Teröre Karşı İş Birliği Kararı

KUALA Malezya ve Yeni Zelanda hükümetleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısı üzerine terörle mücadelede ortak hareket etme kararı aldı.

KUALA Malezya ve Yeni Zelanda hükümetleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısı üzerine terörle mücadelede ortak hareket etme kararı aldı.



Bu sabah iki günlük resmi ziyaret için Malezya'ya gelen Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, başkent Kuala Lumpur'da Malezyalı mevkidaşı Wan Azizah Wan İsmail ile görüştü.



Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wan Azizah, 15 Mart'taki Christchurch saldırısında hayatını kaybeden 50 kişi için Peters'a Malezya hükümeti adına taziyelerini ilettiğini belirterek, "Terör belasıyla mücadele için ikili ilişkilerimizi güçlendirmede mutabık kaldık." dedi.



Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters, gün içinde Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ve Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim ile bir araya gelecek.

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