Malezya'ya "helal sertifikasız kaçak et getirildiği" iddiası - Son Dakika

Malezya'ya "helal sertifikasız kaçak et getirildiği" iddiası

24.12.2020 11:59
Malezya'ya

KUALA Malezya'da İslami usullere uygun olmayan şekilde kesimi yapılan etlerin, yasa dışı yollardan sokulduğu ileri sürüldü.

KUALA Malezya'da İslami usullere uygun olmayan şekilde kesimi yapılan etlerin, yasa dışı yollardan sokulduğu ileri sürüldü.

New Straits Times gazetesindeki haberde, et kaçakçılığı yapan bir çetenin, Malezya'daki gümrük yetkililerine ve sınır polislerine rüşvet vererek, helal sertifikası almayan etleri ülkeye soktuğu iddia edildi.

Kanada, Kolombiya, Ukrayna, Uruguay, İspanya, Meksika, Bolivya, Paraguay ve Çin gibi ülkelerden ucuz fiyata alınan etlerin, Malezya'da kaçakçılara ait depolara konularak, burada helal et ürünleriyle karıştırılıp piyasaya sürüldüğü öne sürüldü.

Haberde, kaçakçıların son 1 ayda Malezya'nın batı kıyısındaki Klang Limanı'na en az 60 konteyner dondurulmuş kaçak et getirdiği kaydedildi.

Yasa dışı yollarla getirilen etlerden bazılarının kanguru ve at eti olduğu da iddia edildi.

Yaklaşık 40 senedir Malezya'da faaliyet gösterdiği iddia edilen çetenin, vergi kaçakçılığıyla Malezya hükümetine aylık ortalama 1,5 milyon Malezya Ringgiti (2,8 milyon Türk Lirası) kaybettirdiği vurgulandı.

Esnafa "kırmızı et alımlarını bir süreliğine durdurma" talimatı

İddialar üzerine Malezya'nın en büyük meslek odalarından Kuala Lumpur Yerli Tüccarlar Birliği, bünyesindeki 6 bin esnafa "kırmızı et alımlarını bir süreliğine durdurma" talimatı verdi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) da iddiaların ardından soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Öte yandan Malezya'da helal sertifikaları onaylayan hükümete bağlı Malezya İslam Kalkınma Birimi (JAKIM), gazetedeki haberin iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

JAKIM, kaçak et çetesi üzerine spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Malezya'nın yurt dışında anlaşmalı olduğu kesim evleri ve et dönüşüm merkezlerinin teftişi, uluslararası standartlara uygun sıkı tedbirler altında yapılmaktadır. Herhangi bir dayanağı bulunmayan görüşler, Malezya'nın helal sertifika endüstrisinin ulusal ve uluslararası itibarını zedelemektedir."

New Straits Times, Malezya, Rüşvet, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'ya 'helal sertifikasız kaçak et getirildiği' iddiası - Son Dakika


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