Malezya'ya kaçak olarak getirilen 150 konteyner plastik atık geri gönderildi - Son Dakika
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Malezya'ya kaçak olarak getirilen 150 konteyner plastik atık geri gönderildi

6 saat önce

KUALA Malezya, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri gönderdi.

Malezya'ya kaçak olarak getirilen 150 konteyner plastik atık geri gönderildi, System.String[]

KUALA Malezya, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri gönderdi.

Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, söz konusu atıkların 150 konteynerde toplandığı batı kıyısındaki Penang eyaletine giderek geri gönderilme işlemini denetledi.

Bakan Yeo, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, konteynerlerden 43'ünün Fransa'ya, 42'sinin İngiltere'ye, 17'sinin ABD'ye, 11'inin Kanada'ya, 10'unun İspanya'ya, geri kalanların da Japonya, Singapur, Portekiz, Çin, Bangladeş ve Sri Lanka'ya gönderildiğini ifade etti.

Plastik atıkların gönderilmesi için ülkesinin nakliye bedeli ödemediğini belirten Yeo, nakil ücretlerinin alıcı ülkeler tarafından karşılanacağını bildirdi.

Yeo, bu yıl içinde 110 konteyner plastik atığın daha ABD, Kanada, Japonya ve İngiltere gibi ülkelere gönderileceğini dile getirerek, "Bizi dünyanın çöp dökme alanı olarak görenler, bunu rüyalarında görür." dedi.

Yasa dışı plastik atık ithalatıyla mücadele eden Malezya, geçen yıldan bu yana 3 bin 737 ton plastik atığı ülkeden gönderdi. Ayrıca, 200 yasa dışı plastik geri dönüşüm fabrikası kapatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Plastik, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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