Malezya yolcu uçağı da füze ile düşürülmüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya yolcu uçağı da füze ile düşürülmüştü - Son Dakika

Malezya yolcu uçağı da füze ile düşürülmüştü

7 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından düşürüldüğünün açıklanması geçmişte düşürülen yolcu uçakları olaylarını bir kez daha gündeme getirdi.

Malezya yolcu uçağı da füze ile düşürülmüştü, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından düşürüldüğünün açıklanması geçmişte düşürülen yolcu uçakları olaylarını bir kez daha gündeme getirdi. 17 Temmuz 2014'te Amsterdam- Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının da, Ukrayna'da düşürülmesi sonucu 298 kişi hayatını kaybetmişti.

İNCELEME EKİBİ BUK FÜZESİYLE VURULDUĞU TESPİTİ YAPMIŞTI

Hollanda'nın öncülüğündeki uluslararası inceleme ekibi, Malezya yolcu uçağının, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'dan getirilen füze rampası ile vurulduğunu açıklamıştı. Ekip, Boeing 777 tipi yolcu uçağının Rus yapımı buk füzesiyle vurulduğu tespitini yapmıştı. İnceleme ekibi füzenin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden fırlatıldığını açıklarken, Rusya ise bu iddiaları reddederek hiçbir Rus füzesinin Ukrayna topraklarına geçmediğini duyurmuştu.

17 Temmuz 2014 tarihinde, Hollanda'nın Amsterdam kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzere havalanan Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak, Rusya sınırından 60 kilometre mesafede Ukrayna topraklarındaki bir köyün yakınlarına düşmüş ve uçakta bulunan 298 kişi hayatını kaybetmişti.


- İstanbul
Malezya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Ruhani, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Ukrayna'dan özür diledi İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı? Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
23:04 Almanya'da bir Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi - Son Dakika
23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa telefonla bağlandı - Son Dakika
23:00 FLAŞ - Son Dakika
23:00 FLAŞ - Son Dakika
23:00 Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 23:03:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya yolcu uçağı da füze ile düşürülmüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]