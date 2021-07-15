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Malezyalı akademisyen Ahmed Azam: "15 Temmuz'da insan psikolojisini etkileyen şeyler yaşandı" - Son Dakika

Malezyalı akademisyen Ahmed Azam: "15 Temmuz'da insan psikolojisini etkileyen şeyler yaşandı"

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:07
Malezyalı akademisyen Ahmed Azam:

KUALA Malezyalı akademisyen ve Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı (WADAH) Başkanı Prof. Ahmed Azam, "15 Temmuz'da, insan psikolojisini etkileyen şeyler yaşandı.

KUALA Malezyalı akademisyen ve Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı (WADAH) Başkanı Prof. Ahmed Azam, "15 Temmuz'da, insan psikolojisini etkileyen şeyler yaşandı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "15 Ülkeden 15 Uzmanla 15 Temmuz" programı kapsamında, Malezya adına konuşan Prof. Ahmed, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör örgütü FETÖ'ye ilişkin görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Prof. Ahmed, 15 Temmuz'un ardında iki sebep gördüğünü belirterek "Bu darbenin arkasındaki birinci sebep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonudur. Erdoğan'ın ümmeti temsil eden önemli liderlerden biri haline gelerek ümmetin umudu olması, darbeye zemin hazırlamıştır. İkinci sebep ise Türkiye'nin dış politikasındaki 'biz bir ümmetiz' olarak adlandırılan vizyondur. Erdoğan bunu dile getirmese de Suriyeli mültecilere dair gösterdiği tavırla bu vizyonu uygulamıştır." diye konuştu.

15 Temmuz'da halkın direnişinin tüm insanlara ilham verdiğine dikkati çeken Ahmed, "Türkiye'nin tarihinde her zaman darbe üstüne darbe yaşanmıştır. Bu darbe planlanırken biz, işin cinayetler ve tutuklamalarla sonuçlanacağını düşündük. Fakat halkın bu darbeye karşı çıkması oyunu bozdu. Halkın o gün yaptığı fedakarlığın insanlara gerçekten ilham verdiğini düşünüyorum çünkü o insanlar gerçekten demokrasiye inandı ve bu darbenin başarılı olmasını istemedi." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz, dünyaya ilham vermeli

Ahmed Azam, "15 Temmuz bize, insanların demokrasi için canını feda etmeye hazır olduğunu göstermiştir. Bence bu, modern dünyada çok önemli olan demokrasinin egemenliği konusunda dünyaya ilham vermesi gereken büyük bir hikaye olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Darbe girişiminde yaşananlara dair düşüncelerini paylaşan Ahmed, "15 Temmuz'da, insan psikolojisini etkileyen şeyler yaşandı. Demokrasiyi temsil eden parlamento saldırıya uğradı. FETÖ, bu darbe girişimiyle meclisi hedef almışsa demokrasiyi yıkmaya çalışıyor demektir. Batı dünyasında bunun bir sorun haline gelmemesi de bizi üzmüştür." dedi.

Ahmed, o gece camilerden okunan selalardan çok etkilendiğini belirterek "Tüm minarelerden ezan sesleri yükseldi ve müezzinler insanları demokrasiyi savunmaya çağırdı. Bu gerçekten insanlara ilham verdi. Bu durum demokrasi ve İslam'ın nasıl bağdaştığını gösteriyor. İslam dünyası demokrasiyi kabul edebilir. Türkiye, Müslüman dünyada demokrasinin göz kamaştıran bir örneği." diye konuştu.

Bazı Müslüman ülkelerin kafası karışık

FETÖ'nün, kutsal değerlerin arkasına sığınarak Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştığını vurgulayan Ahmed, şu değerlendirmede bulundu:

"Osmanlı'nın çöküşünden sonra dış güçler, Müslüman toplumları birbirleriyle savaşmak için kışkırtmış ve kendilerine kuklalar bularak Müslüman ülkelerde hükümetleri düşürmüştür. Bence FETÖ de aynı stratejiyi izleyerek yerel halkı kullandı. Tabii bu sefer durum çok daha kafa karıştırıcıydı çünkü FETÖ, kendini İslami bir hayır kuruluşu gibi gösteriyordu. İslami eğitim kisvesi altına gizleniyorlardı. Bu nedenle insanların kafası karıştı. Okulları olan, hayır işleri yapan ve dinler arası diyalogdan bahseden bir kuruluş nasıl olur da bunları yapar diye düşünüyorlar. Halbuki belirli hedeflere ulaşmak için bu tür şeyleri kamuflaj olarak kullanıyorlardı. FETÖ okullarının bulunduğu ülkeler için bunu açıklamak kolay değil. Bu nedenle bazı Müslüman ülkeler hala FETÖ okullarını kapatmayı reddediyor."

Ahmed Azam, Malezya'da kamuoyunun FETÖ'ye karşı duyarlılığının giderek arttığını belirterek "Malezya'da yavaş yavaş FETÖ'yü daha iyi anlamaya başlıyoruz ve hükümetimiz de konuya gerektiği şekilde yaklaşıyor." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Müslüman, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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