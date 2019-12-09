Son Dakika Haberleri: Malezyalı BERNAMA haber ajansının Üst Yöneticisi AA fotoğraflarını oyladı - KUALA
Son Dakika Güncel Malezyalı BERNAMA haber ajansının Üst Yöneticisi AA fotoğraflarını oyladı - KUALA - Son Dakika

Malezyalı BERNAMA haber ajansının Üst Yöneticisi AA fotoğraflarını oyladı - KUALA

6 saat önce

Malezya'nın devlet haber ajansı BERNAMA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Nurini Kassim, Anadolu Ajansının (AA) 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Malezya'nın devlet haber ajansı BERNAMA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Nurini Kassim, Anadolu Ajansının (AA) 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Nurini, yaşam kategorisinde ise Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar Arasında" karesini beğendi.

Nurini, spor kategorisinde ise tercihini, Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafından yana kullandı.

Oylamanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Nurini, BERNAMA ile AA arasında 2015'te imzalanan iş birliği anlaşmasına dikkati çekerek, "Ajanslarımız arasında iş birliğini güçlendirmeyi umuyorum. Bundan önceki yıllara dönüp beraber neler yaptığımıza bakmalı ve değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum." dedi.

BERNAMA'daki görevine bu sene içinde atandığını ve medya sektöründe yeni olduğunu vurgulayan Nurini, "İlerleyen zamanlarda birlikte daha fazla işler yapmak ve iki haber ajansı arasında iletişimin güçlenmesi herkes için en iyisi olur." diye konuştu.

Malezyalı BERNAMA haber ajansının Üst Yöneticisi AA fotoğraflarını oyladı - KUALA

Hüseyin Yıldız, Muhammed Said, Malezya, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu!
Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:35:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezyalı BERNAMA haber ajansının Üst Yöneticisi AA fotoğraflarını oyladı - KUALA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]