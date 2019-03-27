Malezyalı Eski Siyasetçi Trafik Kazasında Öldü

KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde yaşanan trafik kazasında, aralarında Malezya Hint Cemiyeti (MIC) partisinin eski başkan yardımcısının da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti.





The



Kazanın ardından olay yerine varan itfaiye teşkilatı, arabadaki 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.



Hayatını kaybedenlerden birinin, MIC partisinin eski başkan yardımcısı S. Balakrishnan olduğu bildirildi.



Eski siyasetçi Balakrishnan, 2013'ten 2015'e kadar partinin başkan yardımcılığını yapmıştı. KUALA Malezya 'nın güneyindeki Johor eyaletinde yaşanan trafik kazasında, aralarında Malezya Hint Cemiyeti (MIC) partisinin eski başkan yardımcısının da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti.The Star gazetesinde yer alan habere göre Johor'un Kulai kentindeki bir otoyolda kontrolünü kaybeden bir araba, karşı şeritten gelen bir kamyona çarptı.Kazanın ardından olay yerine varan itfaiye teşkilatı, arabadaki 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.Hayatını kaybedenlerden birinin, MIC partisinin eski başkan yardımcısı S. Balakrishnan olduğu bildirildi.Eski siyasetçi Balakrishnan, 2013'ten 2015'e kadar partinin başkan yardımcılığını yapmıştı.

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