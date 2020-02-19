Malezyalı firari iş adamı Low'un bir dönem Çin'de saklandığı iddia edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezyalı firari iş adamı Low'un bir dönem Çin'de saklandığı iddia edildi - Son Dakika

Malezyalı firari iş adamı Low'un bir dönem Çin'de saklandığı iddia edildi

7 saat önce

KUALA Malezya polisi, eski Başbakan Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun bundan önce Çin'in Vuhan kentinde saklandığını iddia etti.

Malezyalı firari iş adamı Low'un bir dönem Çin'de saklandığı iddia edildi, System.String[]

KUALA Malezya polisi, eski Başbakan Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun bundan önce Çin'in Vuhan kentinde saklandığını iddia etti.

Basına konuşan Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador, "İstihbarat birimi, Low'un bundan önce Vuhan'da saklandığını doğruladı fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Çin'den kaçıp kaçmadığına dair yeni bir bilgi elde edemedik." dedi.

Low'un Kovid-19 salgınından etkilenme ihtimalini de değerlendiren Abdul Hamid, "Kendisine şunu söylemek istiyorum; eğer virüs kaptıysa Malezya'ya dönmelidir. Şimdiye kadar 9 hastayı tedavi eden Malezya Sağlık Bakanlığı, bu alanda en iyisidir." ifadelerini kullandı.

Abdul Hamid, Low'un aranma sürecinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, uzun süredir İnterpol'un kırmızı bülteninde yer alan firari iş adamının mutlaka bulunup, Malezya'ya getirileceğini kaydetti.

Malezya polisi, en son 2019 Eylül'de yaptığı açıklamada, Low'un 2019'da bulunup ülkesine getirileceğini bildirmişti.

Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

İnterpol'un 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan, bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında iş adamının özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, "rüşvet" ve "1MDB fonundan zimmete para geçirme" suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu yolsuzluğu soruşturmasındaki belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 02:34:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezyalı firari iş adamı Low'un bir dönem Çin'de saklandığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]