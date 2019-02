Malezyalı Firari İş Adamı Low'un New York'daki Otel Hissesi Satıldı

KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun New York'taki bir otelde sahip olduğu 140 milyon dolarlık hissesinin, ABD Adalet Bakanlığının aldığı kararla satıldığı bildirildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, ABD'li makamların 1MDB yolsuzluğu soruşturmasına katkı sağlamak üzere geçen yıl el koyduğu iş adamı Low'a ait New York'taki Park Lane Oteli'nin hissesi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir kamu fonu şirketince satın alındı.



Hisse satışı kapsamında 140 milyon doların geçen yıl 10 Aralık'ta ABD makamlarına transfer edildiği belirtildi.



Konuya dair basına konuşan ve ismini vermeyen bir kaynak, Malezya hükümetinin satıştan elde edilen parayı ABD'den talep edeceğini öne sürdü.



İş adamı Low'un Park Lane Oteli'ndeki hisseyi 1MDB'ye ait parayla aldığı iddiaları üzerine ABD Adalet Bakanlığı, Low'un bu oteldeki hissesine geçen yıl el koymuştu.



Malezya Hazine Bakanlığı, önceki hükümet döneminde kamu kalkınma fonundan kaybolan paralardan 3,5 milyar dolarını kurtarmayı planladıklarını açıklamıştı.



Firari iş adamı Low Taek Jho



Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.



Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.



Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.



Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.



Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

