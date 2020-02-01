Malezyalı kadınlardan Dünya Başörtüsü Günü etkinliği - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezyalı kadınlardan Dünya Başörtüsü Günü etkinliği - KUALA - Son Dakika

Malezyalı kadınlardan Dünya Başörtüsü Günü etkinliği - KUALA

6 saat önce

Malezya'da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Malezya'da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Selangor eyaletine bağlı Şah Alam kentinde düzenlenen programda farklı etnik köken ve dinlere mensup kadınlar, başörtüsüne destek verdi.

Dua ile açılışı yapılan program, bir grup öğrencinin ilahi okumasıyla devam etti.

Malezyalı alim Şadiye Abbas, insanlık tarihinde ve İslam'da başörtüsünün rolüne değinen bir konuşma yaptı.

Etkinliğe destek amaçlı katılarak başörtüsü takan gayrimüslim kadınlar, Dünya Başörtüsü Günü'ne neden destek verdiklerini ve başörtüsü tecrübelerini paylaştı. Etkinlik, başörtülü modellerin podyum yürüyüşüyle sona erdi.

Vasuhi Muthiah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindu inancına sahip biri olarak Müslüman kadınlara destek vermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Dünya genelinde çok sayıda kadının başörtüsünden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığına dair haberlere çok üzülüyorum. Bu yüzden Dünya Başörtüsü Günü'nü destekliyorum." dedi.

Hindu inancında da örtünmenin mevcut olduğu ve örtünün kadınlara yakıştığını belirten Muthiah, "Başörtüsü bence kadını güzel kılıyor ve özellikle Müslümanların kimliğini ifade etmesini sağlıyor." diye konuştu.

Malezyalı kadınlardan Dünya Başörtüsü Günü etkinliği - KUALA

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 01:57:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezyalı kadınlardan Dünya Başörtüsü Günü etkinliği - KUALA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]