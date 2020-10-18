Malezyalı kuruluş, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını "barbarlık" olarak niteledi - Son Dakika

KUALA Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere yönelik saldırılarını "barbarlık" olarak niteleyerek kınadı.

MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, yazılı açıklamasında Ermenistan ordusunun Gence'de 13 sivilin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırısına değinerek, "Saldırı kasıtlı olarak sivilleri hedeflediği için istenmeyen hasar olarak nitelendirilemez. Sivillerin hayatına mal olan bu saldırının failleri cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve dünyanın bu duruma sessiz kalmasını eleştiren Mohd Azmi, "4 Ekim'den bu yana Gence kenti, roket ve balistik füze saldırılarına maruz kalmaktadır. Saldırının yapıldığı bölgeler, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarıdır. Ermenistan, bu saldırıların savaş suçu ve sivil katliamı olduğunu inkar edemez." açıklamasında bulundu.

Mohd Azmi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgal ettiği topraklardan bazılarını kaybetmesinin intikamını sivillerden aldığını belirterek, "Ermenistan, daha önce kabul ettiği müzakerenin şartlarına uymak yerine Azerbaycan'ı suçlamaktadır. Dağlık Karabağ bir tartışmalı bölge değildir, Azerbaycan toprağıdır." değerlendirmesi yaptı.

Şimdiye kadarki çatışmalarda hayatını kaybeden sivillere başsağlığı dileyen Mohd Azmi, taraflar arasında ateşkesin bir an önce sağlanması çağrısında bulundu.