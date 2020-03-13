Malezyalı kuruluşlar Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddeti protesto etti - Son Dakika

KUALA Malezya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Hindistan'da 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenlemeye karşı çıkan Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerini protesto etti.

Başkent Kuala Lumpur'daki Hint camisi Masjid India'nın avlusunda cuma namazının ardından toplanan çok sayıda kuruluştan temsilci, Hint hükümetini Yeni Delhi'de aşırı Hindu çetelerini protestocu Müslümanlara saldırmaya teşvik etmekle suçladı ve Müslümanlara saldırıların durması çağrısında bulundu.

Yeni vatandaşlık yasasını kınayan pankartlar taşıyan katılımcılar, tekbir ve dualarla Hindistan'da baskı altındaki Müslümanlara destekte bulundu.

Protestonun ardından Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, Malezya genelindeki 65 kuruluşun imzasını taşıyan ortak bildiriyi okudu.

Bildiride, Hindistan hükümetinin vatandaşlık yasası ve Müslümanların protestolarına karşı aşırı Hindu çetelerini şiddete teşvik edici politikaları kınanırken, "Hindistan'daki Müslüman, Hindu veya diğer dinlere mensup kanaat önderleri, siyasetçiler, din alimleri ve aydın insanları, çetelerin saldırısına uğrayan masum insanlara destek vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan hükümetinin, Yeni Delhi'de Müslümanlara saldırarak camilere zarar veren çetelere karşı derhal harekete geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Müslümanlara karşı bölgedeki çeteleri kışkırtıcı açıklamalarda bulunan Hindistan Halk Partisi yöneticilerinden Amit Şah ve Kapil Mişra'ya karşı hukuki süreç başlatılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Hindistan'daki tartışmalı vatandaşlık yasası

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.