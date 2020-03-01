Malezyalı kuruluşlardan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezyalı kuruluşlardan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye - Son Dakika

Malezyalı kuruluşlardan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye

1 saat önce

KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Türk askerlerine rahmet dileyerek, Türk hükümetine taziye dileğinde bulundu.

Malezyalı kuruluşlardan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye, System.String[]

KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Türk askerlerine rahmet dileyerek, Türk hükümetine taziye dileğinde bulundu.

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) Genel Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz, açıklamasında, Beşar Esed güçlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları kınadığını belirterek, "ABIM ve bütün Malezyalılar, Türk hükümetinin kendi ülkelerindeki Suriyeli mültecilere güvenlik ve koruma sağlama yönünde kararlılığını takdirle karşılamaktadır." dedi.

Hava saldırısında şehit olan Türk askerlerine Allah'tan rahmet dileyen Abdul Aziz, "ABIM olarak Türk hükümetinin Suriyeli mültecilere yardım etme ve Suriye'deki iç çatışmalara son verme hususunda kararlılığını sürdüreceğini ümit etmektedir." ifadesini kullandı.

Malezya'da Suriyelilere yardım faaliyetlerinde bulunan Syria Care kuruluşu da İdlib'deki rejim saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Syria Care, Malezya halkı adına İdlib'de yaşanan trajediden ötürü üzüntüsünü dile getirmektedir. Hayatını kaybedenlerin şehitlik mertebesine ulaşması için Allah'a dua ediyoruz." denildi.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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