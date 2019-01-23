Malezyalı milyarderlerden Suriyeli göçmenlere yatırım
1 saat önce
Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere destek olmak istediklerini belirten Malezyalı işadamları, hem sosyal anlamda hem de iş imkanı yaratacak projeler sundu.
Türkiye
'deki Suriyeli göçmenlere destek olmak istediklerini belirten Malezyalı işadamları, hem sosyal anlamda hem de iş imkanı yaratacak projeler sundu. (Kerim Ülker
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:34
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