Son Dakika Haberleri: Malezyalı milyarderlerden Suriyeli göçmenlere yatırım

Malezyalı milyarderlerden Suriyeli göçmenlere yatırım

1 saat önce

Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere destek olmak istediklerini belirten Malezyalı işadamları, hem sosyal anlamda hem de iş imkanı yaratacak projeler sundu.

Malezyalı milyarderlerden Suriyeli göçmenlere yatırım, System.String[]
Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere destek olmak istediklerini belirten Malezyalı işadamları, hem sosyal anlamda hem de iş imkanı yaratacak projeler sundu. (Kerim Ülker)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:34 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı Fazıl Say'ın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 22:39:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezyalı milyarderlerden Suriyeli göçmenlere yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]