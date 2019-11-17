Son Dakika Haberleri: Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor...
Son Dakika Güncel Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor... - Son Dakika

Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor...

6 saat önce

Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha Cemaleddin, Türk dizilerinde komşuluk ve aile ilişkilerinin geniş yer bulduğunu ve çok iyi işlendiğini söyledi.

Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha Cemaleddin, Türk dizilerinde komşuluk ve aile ilişkilerinin geniş yer bulduğunu ve çok iyi işlendiğini söyledi.

Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor...

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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