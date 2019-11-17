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Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor...
6 saat önce
Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha Cemaleddin, Türk dizilerinde komşuluk ve aile ilişkilerinin geniş yer bulduğunu ve çok iyi işlendiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:32 Kaynak: AA
Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha Cemaleddin, Türk dizilerinde komşuluk ve aile ilişkilerinin geniş yer bulduğunu ve çok iyi işlendiğini söyledi.
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