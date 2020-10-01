Malezyalı parlamenterlerden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama - Son Dakika

KUALA Malezya- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alan saldırılarını kınadı.

Malezya-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rozman Isli, grup üyeleri adına yayımladığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlayan saldırılarını kınayarak, "Ermenistan hükümetine uluslararası hukukun kurallarını ihlal eden teşebbüslerin her türlüsünden derhal vazgeçme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın askeri güç kullanmak yerine Azerbaycan ile sorununu diplomatik yollarla çözmesi gerektiği uyarısı yapan Rozman, "Dostluk grubu üyelerimiz, Ermenistan'ın söz konusu saldırılarının Güney Kafkasya'da barış ortamını bozması ve Malezya'nın 23 Haziran'da başlattığı, 171 Birleşmiş Milletler üyesinin desteğini alan 'Kovid-19 Pandemisinde Küresel Ateşkes Çağrısına Destek Bildirisi' inisiyatifinin altını oymasını üzüntüyle karşılamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Rozman, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlıların ailelerine taziye mesajı gönderirken, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisini dile getirdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı da dünkü açıklamasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan derin endişe duyduğunu açıklamış, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaları Malezya hükümetinin destekleyeceğini beyan etmişti.