Malezyalı petrol şirketi Petronas, Myanmar'daki gaz projesinden çekildi - Son Dakika
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Malezyalı petrol şirketi Petronas, Myanmar'daki gaz projesinden çekildi

29.04.2022 20:47
Malezyalı petrol şirketi Petronas, Myanmar'daki gaz projesinden çekildi

KUALA Malezya'nın devlete ait petrol ve gaz şirketi Petronas, Myanmar'daki açık deniz Yetagun doğal gaz projesinden çekildiğini duyurdu.

KUALA Malezya'nın devlete ait petrol ve gaz şirketi Petronas, Myanmar'daki açık deniz Yetagun doğal gaz projesinden çekildiğini duyurdu.

Petronas'tan yapılan açıklamada, şirketin iki yan kuruluşu vasıtasıyla yüzde 40,9'luk katılım payına sahip olduğu projeden çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, projede Myanmar kamu şirketi Myanma Oil & Gas Enterprise'ın yüzde 20,5, Japon Nippon Oil Exploration'ın yüzde 19,3 ve Tayland firması PTTEP International şirketlerinin yüzde 19,3'lük paya sahip olduğu belirtildi.

Petronas, projedeki payını kime devredeceğine dair bilgi paylaşmadı.

Petronas, Avustralyalı Woodside, Fransız Total ve Amerikan Chevron'un ardından Myanmar'daki operasyonlarından çekilme kararı alan son enerji firması oldu.

Söz konusu şirketler, seçilmiş Aung San Suu Çii yönetimini deviren askeri yönetimin insan hakları ihlallerinden endişe duydukları gerekçesiyle ülkedeki operasyonlarını durdurma kararı almıştı.

Etik kaygıların yanı sıra ABD ve diğer Batılı ülkelerin askeri yönetime uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Myanmar'daki yatırım ve operasyon imkanlarını zorlaştırıyor.

Myanmar'daki açık deniz sahasından çıkarılan gaz, Yadana gaz sahasından boru hattıyla Tayland'a ulaştırılıyor.

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Doğalgaz, Myanmar, Malezya, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezyalı petrol şirketi Petronas, Myanmar'daki gaz projesinden çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malezyalı petrol şirketi Petronas, Myanmar'daki gaz projesinden çekildi - Son Dakika
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