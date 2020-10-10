Malezyalı sanatçılar, Kovid-19 ile mücadele edenler için duvar resmi çizdi - Son Dakika

Malezyalı sanatçılar, Kovid-19 ile mücadele edenler için duvar resmi çizdi

10.10.2020 12:07
Malezyalı sanatçılar, Kovid-19 ile mücadele edenler için duvar resmi çizdi, System.String[]

KUALA Malezyalı sanatçılar, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aktif rol oynayan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve siyasi liderlere teşekkür amaçlı duvar resmi çalışması yaptı.

KUALA Malezyalı sanatçılar, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aktif rol oynayan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve siyasi liderlere teşekkür amaçlı duvar resmi çalışması yaptı.

Kuala Lumpur Sağlık Kliniği'nin ön cephesine duvar resmi çizmek üzere Malezya Milli Sanat Galerisi tarafından görevlendirilen ödüllü sanatçılar Abdul Raşid Abdul Rahman ve Dhiyaul Muhammed Eşref, yaklaşık üç hafta süren ortak çalışmalarında Malezya'da Kovid-19 ile mücadele eden kişileri onurlandırdı.

Dhiyaul, çalışmasında Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah'ı resmederken, Abdul Raşid ise Malezya'daki kısmi sokağa çıkma yasağı zamanında hizmet veren sağlık çalışanları ve yemek kuryelerinin duygularını çalışmasına yansıttı.

40 sprey boya ve 5 teneke boya kullanıldı

Abdul Raşid, "Duygular" ismini verdiği çalışması için 40 sprey boya kullanırken Dhiyaul, toplam 5 teneke boya kullanarak çalışmasını tamamladı.

Abdul Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada çalışmasında Malezya'nın Kovid-19 ile mücadeledeki isimsiz kahramanlarını merkeze aldığını belirterek, "Özellikle 3 aylık kısmi sokağa yasağı boyunca sağlık çalışanlarımız ve polisler bizim sağlık güvenliğimiz için çok emek verdi. Onların duygularını yansıtan bir resim yapmak istedim." dedi.

Bu süreçte yemek kuryelerinin de hayatlarını riske atarak Malezyalılara büyük hizmetler verdiğini vurgulayan Abdul Raşid, "Onlar karantina zamanında en temel ihtiyacımız olan şeyi evimize ulaştırarak bize yardımcı oldu. Polislere, askerlere, yemek kuryelerine ve sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz." şeklinde konuştu.

Abdul Raşid, Kovid-19 ile mücadele edenlerin sağladığı huzuru temsilen, çalışmasında ağırlıklı olarak yeşil rengi seçtiğini kaydetti.

"Salgın Malezya'da ve dünya genelinde devam ediyor"

Dhiyaul ise çalışmasında birlik ve beraberlik temasına odaklandığını söyledi ve "Malezyalılar olarak sağlık çalışanlarıyla, salgınla mücadele eden yetkililerle birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiği mesajını verdim." dedi.

Kovid-19 ile mücadeleye sanatıyla destek vermekten onur duyduğunu belirten Dhiyaul, "Salgın Malezya'da ve dünya genelinde devam ediyor. Bu yüzden sorumluluğumuzu bilmeli ve virüsle mücadele edenlerin çektiği zorlukları iyi anlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Malezyalı sanatçıların Kovid-19 ile mücadeleyi anlatan çalışmasının resmi açılışı kasım ayında Başbakan Muhyiddin'in katılımıyla yapılacak.

Güvenlik güçleri, Kuala Lumpur, Malezya, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Malezyalı sanatçılar, Kovid-19 ile mücadele edenler için duvar resmi çizdi - Son Dakika

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