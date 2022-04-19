Malezyalı sanatçılardan Suriye'de binlerce ihtiyaç sahibine ramazan yardımı - Son Dakika
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Malezyalı sanatçılardan Suriye'de binlerce ihtiyaç sahibine ramazan yardımı

19.04.2022 13:39
Malezyalı sanatçılardan Suriye'de binlerce ihtiyaç sahibine ramazan yardımı

Malezyalı sanatçılar, Suriye'nin kuzeyinde yardıma muhtaç binlerce sivile ramazan yardımında bulundu.

Malezyalı sanatçılar, Suriye'nin kuzeyinde yardıma muhtaç binlerce sivile ramazan yardımında bulundu.

Malezya'da yardım faaliyetlerini Cinta Syria Malaysia adı altında yürüten yardım kuruluşu ile Bünyan Gençlik ve Kalkınma Derneği; Türkiye-Suriye sınırında yer alan bölgelerde ramazan yardımı organizasyonları yaptı.

Yardım çalışmalarına Malezyalı ünlü ses sanatçıları Noh Salleh, Faizal Tahir ve Altimet ile sosyal medya fenomeni Farah Lee de katıldı.

Ramazan yardımları kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad, Afrin ve Bab bölgelerinde yaklaşık 5 bin kişilik iftar verildi, 2 bin gıda kolisi, 1500 çocuk elbisesi ve 500 mutfak ve kırtasiye seti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bünyan Gençlik ve Kalkınma Derneğinin Bab ilçe merkezinde düzenlediği iftar programına katılan Malezyalı sanatçılar, yetimlere kendi elleriyle paketledikleri sıcak yemeklerden ikram etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Cinta Syria Malaysia Proje Müdürü Puteri Afiah "Malezyalı ünlü sanatçılarla Suriye'ye yardım organizasyonlarına katılmak üzere geldik. Bugün yetim çocuklar ve anneleriyle iftar yapıyoruz." dedi.

Afiah, Suriye'deki yardım faaliyetlerini Bünyan Gençlik ve Kalkınma Derneği ile düzenlediklerini belirterek, "Partner kuruluşumuzla Afrin'de okul açtık. Sene içinde kış yardımları kurban yardımları ve eğitim yardımları yapacağız." diye konuştu.

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Malezya, gençlik, Bünyan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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