KUALA LUMPUR - Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM'den Keşmir'e battaniye yardımı - Son Dakika

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Keşmir'deki ihtiyaç sahiplerine battaniye temin edilmesi için para yardımında bulundu.

Başkent Kuala Lumpur'daki Pakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, kış mevsiminin geldiği Keşmir'de ihtiyaç sahiplerinin kullanması için 5 bin battaniye almak üzere toplanan 50 bin Malezya ringgiti tutarındaki bağışın çekini, Pakistan'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi Amna Baloch'ye teslim etti.

Etkinlikte konuşan Mohd Azmi, Keşmir'deki halkın, Hindistan'ın insanlık dışı ablukası nedeniyle hala zor durumda olduğunu belirterek "Bütün dünyanın yaşadığı Kovid-19 pandemisi, Keşmir halkının yaşadığı zorluklara bir yenisini daha eklemiştir." dedi.

Bundan önce de Keşmir'e ambulans yardımı yaptıklarını kaydeden Mohd Azmi, "Keşmir halkının gerçekten yardıma ihtiyacı var. O yüzden MAPIM olarak bu konuyu önceliklerimiz arasında tutmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mohd Azmi, toplanan bağışla satın alınacak battaniyelerin haftaya bölgeye ulaşmasını temenni ettiğini bildirdi.

Büyükelçi Baloch da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene çok zorlu bir kış geçirecek Keşmir halkına yapılan yardımı takdirle karşıladığını söyleyerek "MAPIM, dünyanın birçok bölgesinde zor durumdaki Müslümanlara yardımda bulunuyor. Bu kampanya da zor durumdaki Keşmir halkına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Baloch, Keşmir'deki ablukanın yaklaşık 16 aydır sürdüğünü vurguladı ve "Hindistan'ın faşist yönetimi, Keşmir halkını bastırmaya yönelik stratejisinde gözünü karartmış gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Keşmir sorunu

İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.