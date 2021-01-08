KUALA LUMPUR - Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM'den Keşmir'e battaniye yardımı - Son Dakika

KUALA LUMPUR - Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM'den Keşmir'e battaniye yardımı

08.01.2021 16:23

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Keşmir'deki ihtiyaç sahiplerine battaniye temin edilmesi için para yardımında bulundu.

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Keşmir'deki ihtiyaç sahiplerine battaniye temin edilmesi için para yardımında bulundu.

Başkent Kuala Lumpur'daki Pakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, kış mevsiminin geldiği Keşmir'de ihtiyaç sahiplerinin kullanması için 5 bin battaniye almak üzere toplanan 50 bin Malezya ringgiti tutarındaki bağışın çekini, Pakistan'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi Amna Baloch'ye teslim etti.

Etkinlikte konuşan Mohd Azmi, Keşmir'deki halkın, Hindistan'ın insanlık dışı ablukası nedeniyle hala zor durumda olduğunu belirterek "Bütün dünyanın yaşadığı Kovid-19 pandemisi, Keşmir halkının yaşadığı zorluklara bir yenisini daha eklemiştir." dedi.

Bundan önce de Keşmir'e ambulans yardımı yaptıklarını kaydeden Mohd Azmi, "Keşmir halkının gerçekten yardıma ihtiyacı var. O yüzden MAPIM olarak bu konuyu önceliklerimiz arasında tutmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mohd Azmi, toplanan bağışla satın alınacak battaniyelerin haftaya bölgeye ulaşmasını temenni ettiğini bildirdi.

Büyükelçi Baloch da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene çok zorlu bir kış geçirecek Keşmir halkına yapılan yardımı takdirle karşıladığını söyleyerek "MAPIM, dünyanın birçok bölgesinde zor durumdaki Müslümanlara yardımda bulunuyor. Bu kampanya da zor durumdaki Keşmir halkına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Baloch, Keşmir'deki ablukanın yaklaşık 16 aydır sürdüğünü vurguladı ve "Hindistan'ın faşist yönetimi, Keşmir halkını bastırmaya yönelik stratejisinde gözünü karartmış gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Keşmir sorunu

İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

KUALA LUMPUR - Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM'den Keşmir'e battaniye yardımı
KUALA LUMPUR - Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM'den Keşmir'e battaniye yardımı
KUALA LUMPUR - Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM'den Keşmir'e battaniye yardımı
KUALA LUMPUR - Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM'den Keşmir'e battaniye yardımı

Hindistan, Pakistan, Malezya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUALA LUMPUR - Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM'den Keşmir'e battaniye yardımı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe, aldığı kilolarla dikkat çekti Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır Bergüzar Korel çocukluğunu anlattı: Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor Yıllar sonra renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci sosyal medyada viral oldu Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeğe elindeki sopayla defalarca vurdu Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır
Son Dakika: Esnafa yapılacak gelir kaybı ve kira desteği için başvurular 11 Ocak'a kadar uzatıldı Son Dakika: Esnafa yapılacak gelir kaybı ve kira desteği için başvurular 11 Ocak'a kadar uzatıldı         
17:15
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan sert tepki: Bir sen eksiktin! Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan sert tepki: Bir sen eksiktin!         
16:42
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak         
15:33
İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi         
15:20
Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı         
14:52
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler         
12:21
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor         
09:53
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 17:46:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KUALA LUMPUR - Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM'den Keşmir'e battaniye yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei