Son Dakika Haberleri: Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi Tatarlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Malezyalı turistleri taşıyan Akın Yıldırım (40) yönetimindeki 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada Malezyalı 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.


Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yardım ederken, otobüsün içinde mahsur kalan yaralıları vatandaşlar kendi imkanları ile dışarıya çıkardı. Daha sonra olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Dinar, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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