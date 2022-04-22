Malezyalıların yarısından fazlası daha fazla Kovid-19 aşısı yaptırmak istiyor - Son Dakika
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Malezyalıların yarısından fazlası daha fazla Kovid-19 aşısı yaptırmak istiyor

22.04.2022 15:45
Malezyalıların yarısından fazlası daha fazla Kovid-19 aşısı yaptırmak istiyor

KUALA Dünya genelinde aşıya yönelim azalma eğilimi gösterirken bir anket, Malezyalıların yarısından fazlasının "ihtiyaç halinde" daha fazla Kovid-19 aşısı yaptırmak istediğini ortaya koydu.

KUALA Dünya genelinde aşıya yönelim azalma eğilimi gösterirken bir anket, Malezyalıların yarısından fazlasının "ihtiyaç halinde" daha fazla Kovid-19 aşısı yaptırmak istediğini ortaya koydu.

Malaymail'in haberine göre, Ipsos araştırma şirketiyle Monash Malezya, Sunway ve Malezya Sains Üniversiteleri, halkın Kovid-19 aşısı yaptırma eğilimine dair anket çalışması yürüttü.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 56'sı "gerekirse" Kovid-19'a karşı daha fazla aşı olmaya istekli olduğunu, yüzde 32'si kararsız olduğunu ve yüzde 12'si de daha fazla aşı yaptırmayacağını söyledi.

Ankete katılan 60 yaş üzerindeki kişilerin yarısı daha fazla aşı yaptırmayacağını belirtirken 18-30 yaşlarındaki katılımcıların yüzde 58'i aşı ise yaptırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkede son 24 saatte 5 bin 899 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 415 bin 101'e yükseldi.

8 bin 434 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 291 bin 447 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 470'e ulaştı.

Malezya, 1 Nisan itibarıyla "pandemiden endemiye geçiş" dönemi kapsamında salgın nedeniyle uygulamaya koyduğu birçok tedbiri kaldırmıştı.

Birçok salgın tedbirinin kaldırılmasına rağmen ülke genelindeki yeni vaka sayılarında son 10 gündür ciddi azalma görülüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Araştırma, Malezya, Ipsos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezyalıların yarısından fazlası daha fazla Kovid-19 aşısı yaptırmak istiyor - Son Dakika


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