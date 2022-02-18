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Malhun Hatun, Julia'yı yakaladı!- Kuruluş Osman 82. Bölüm - Son Dakika

Malhun Hatun, Julia'yı yakaladı!- Kuruluş Osman 82. Bölüm

18.02.2022 09:43

Kuruluş Osman 82. Bölüm: OSMAN BEY, AĞABEYİ GÜNDÜZ BEY'LE HESAPLAŞIYOR!

Kuruluş Osman 82. Bölüm:

OSMAN BEY, AĞABEYİ GÜNDÜZ BEY'LE HESAPLAŞIYOR!

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

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Kuruluş Osman her Çarşamba 20.00'de atv'de!

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatus), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo), Yazmeen Baker.

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Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit, Youtube, Türkmen, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Malhun Hatun, Julia'yı yakaladı!- Kuruluş Osman 82. Bölüm - Son Dakika


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