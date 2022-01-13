Mali, Air France'ın Bamako uçuşlarını iptal etmesini kınadı - Son Dakika

Mali, Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France'ın Bamako'ya olan uçuşlarını iptal etmesini kınadı.

Mali Ulaştırma Bakanı Dembele Madina Sissoko, yaptığı açıklamada, Air France hava yolu şirketinin Bamako'ya uçuşlarının bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmesini kınadıklarını bildirdi.

Sissoko, kararın önceden istişare edilmeden ve Mali havacılık yetkililerine herhangi bir gerekçe gösterilmeden alındığını belirtti.

Mali'de cunta yönetimi seçimin en kısa sürede yapılacağı sözü vermesine rağmen, seçimi 2 Ocak'ta 5 yıl erteleme kararı almıştı.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Mali'ye yaptırım kararı alarak, diplomatik ilişkileri askıya almış ve bütün sınırları kapatmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ECOWAS'ın sert yaptırım kararlarını olumlu karşılamıştı.