Mali aracı kuruluş istatistikleri açıklandı - Son Dakika
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Mali aracı kuruluş istatistikleri açıklandı

6 saat önce

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2018 yılında 17 bin 853 girişim faaliyette bulundu.

Mali aracı kuruluş istatistikleri açıklandı, System.String[]

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2018 yılında 17 bin 853 girişim faaliyette bulundu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 mali aracı kuruluş istatistiklerini açıkladı. Buna göre; finansal hizmet faaliyetlerinde 218 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 62 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 17 bin 573 girişim faaliyet gösterdi.


Faktör maliyetiyle katma değer 253 milyar 482 milyon TL olarak gerçekleşti


Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 89,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,4'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 2,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.


Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre yüzde 62,7 arttı


Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 64,3, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 59,7, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 27,6 arttı.


Mali aracı kuruluşlarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti


Mali aracı kuruluşlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 317 bin 410 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 71,5'ini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,3'ünü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 22,2'sini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.


Personel maliyeti 36 milyar 628 milyon TL olarak gerçekleşti


Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 82,6'sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 9,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,8'i maaş ve ücretlerden, yüzde 14,2'si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.


Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,7 oldu


Mali aracı kuruluşlarda 2018 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 148 bin 413 iken erkek personel sayısı 156 bin 178 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,7, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51,3 oldu. - İSTANBUL

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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