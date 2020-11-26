TÜİK-Finansal aracılar sektörü üretimi 377.5 milyar liraya çıktı

Finansal aracı kuruluşlarda toplam üretim değeri, 2019'da yıllık bazda yüzde 4.3 artışla 377 milyar 527 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İStatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sektörde faktör maliyetiyle katma değer de aynı dönemde yüzde 2.2 artışla 259 milyar liraya çıktı.

TÜİK verilerine göre 2019 yılında, finansal hizmet faaliyetlerinde 218 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 63 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 17 bin 851 girişim faaliyet gösterdi.Finansal aracı kuruluşlarda toplam katma değerin;yüzde 87.4'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9.2'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 3.4'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise;yüzde 82.6'sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 13.8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 3.6'sı ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 0.7 azalırken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 27.6, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 27.8 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 3.7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 4.3, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 18.6 arttı.Finansal aracı kuruluşlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 311 bin 624 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 72'sini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6.5'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 21.5'ini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.Mali aracı kuruluşlarda 2019 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 143 bin 856 iken erkek personel sayısı 154 bin 667 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48.2, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51.8 oldu.Faiz, mevduat, kredi vb. verileri üretmek "Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri" kapsamında değerlendirilmiyor. (Grafik)