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Mali, Barkhane ve Takuba unsurlarının derhal ülkeden ayrılmasını istedi - Son Dakika

Mali, Barkhane ve Takuba unsurlarının derhal ülkeden ayrılmasını istedi

19.02.2022 17:00
Mali, Barkhane ve Takuba unsurlarının derhal ülkeden ayrılmasını istedi

Mali hükümeti, Fransa'nın Barkhane Operasyonu ve Takuba Görev Gücü'ne ait unsurların derhal ülkeden ayrılması emri verdi.

Mali hükümeti, Fransa'nın Barkhane Operasyonu ve Takuba Görev Gücü'ne ait unsurların derhal ülkeden ayrılması emri verdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Mali tarafına danışmadan bu 2 operasyonu sonlandırma kararı alarak, 2 ülke arasındaki anlaşmaları ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu ihlalleler doğrultusunda Fransız hükümetinden, Mali topraklarındaki Barkhane Operasyonu ve Takuba Görev Gücü'ne ait unsurları yerel makamların gözetiminde en kısa sürede çekmesi istendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen Avrupa Birliği- Afrika Zirvesinden önce Mali'de Barkhane ve Takuba'da görevli askerlerini 4 ile 6 ay içinde çekeceklerini duyurmuştu.

Mali'de aktif 3 üssü ve 2 bin 400 askeri bulunan Barkhane ve 900 askeri bulunan Takuba, bu üslerden çekilerek komşu ülke Nijer'e konuşlanacak.

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Barkhane Operasyonu, Togo Cumhuriyeti, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali, Barkhane ve Takuba unsurlarının derhal ülkeden ayrılmasını istedi - Son Dakika


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