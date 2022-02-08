Mali Başbakanı Maiga: "Takuba Görev Gücü Mali'yi bölmeyi hedefliyor" - Son Dakika

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Fransa'nın Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturduğu Takuba Görev Gücü'nün ülkeyi bölmeyi hedeflediğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Başbakan Maiga, Mali'de akredite diplomatik temsilcilerle bir araya geldiği programda Fransa'ya çeşitli suçlamalarda bulundu.

"Takuba Görev Gücü Mali'yi bölmeyi hedefliyor." diyen Maiga, adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba Görev Gücü'ne boşuna bu ismin verilmediğini belirtti.

Maiga, isim vermeden Fransa'yı işaret ederek, Takuba'nın arkasında kim olduğunu bildiklerini kaydetti.

2. Dünya Savaşı'ndan örnekler veren Maiga, "Fransızlar, ülkelerinde artık Amerikan varlığına ihtiyaçları olmadığını anlayınca onlara gitmelerini söyledi. O zaman Amerikalılar Fransa'ya hakaretler mi yağdırdı?" ifadelerini kullandı.

Maiga, yine Fransa'yı hedef alarak, "Artık boyun eğemeyiz, ülkemizi kimsenin kölesi yapamayız. Bu iş bitti artık." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla kurulan Takuba'da Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Takuba'ya son olarak Danimarka asker yollamış ancak Mali hükümeti, kendilerinden izin alınmadığı gerekçesiyle Danimarka'nın askerlerini geri çekmesini istemişti.

Bunun üzerine askerlerini geri çeken Danimarka'dan "Darbeci generaller, kirli bir siyasi oyunla bize gönderdikleri daveti iptal ettiler." açıklaması yapılmıştı.

Fransa ile Mali arasında gerginlik

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana 2 ülke arasında esen soğuk rüzgarlar, son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Son olarak Ağustos 2020'den bu yana yönetimdeki cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra düzenleyeceğini açıklaması, bu ülke ile uluslararası toplum arasındaki ipleri iyice germişti.

Avrupa Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mali'ye diplomatik ve ekonomik yaptırım kararı alırken, Fransa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu ülkeye yaptırım kararı aldırmaya çalışmış ancak bu adım Çin ve Rusya tarafından engellenmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali'deki geçiş hükümetini "gayrimeşru" şeklinde nitelemesi sonrasında Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den ülkeden ayrılmasını istemişti.