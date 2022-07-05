Mali'de askeri hükümetin 24 aylık bir demokrasiye geçiş süreci teklif etmesi ve yeni seçim yasasını hazırlamasının ardından ECOWAS liderleri, 3 Temmuz'da, ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırmıştı.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümetten yapılan açıklamada, ECOWAS'ın ocakta uyguladığı "yasa ve insanlık dışı" yaptırımların kaldırılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mali, Batı Afrika devletlerinin ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.