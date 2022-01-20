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Mali, bazı askeri iş birliği anlaşmalarını gözden geçirecek - Son Dakika

Mali, bazı askeri iş birliği anlaşmalarını gözden geçirecek

20.01.2022 15:41
Mali, bazı askeri iş birliği anlaşmalarını gözden geçirecek

Mali'deki cunta yönetimi, bazı ülkelerle yapılan askeri iş birliği anlaşmalarını gözden geçireceğini ve buna karşın yeni iş birliği anlaşmaları imzalandığını duyurdu.

Mali'deki cunta yönetimi, bazı ülkelerle yapılan askeri iş birliği anlaşmalarını gözden geçireceğini ve buna karşın yeni iş birliği anlaşmaları imzalandığını duyurdu.

Geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, silahlı kuvvetlerin 61'inci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ekonomik ve diplomatik yaptırımlarının ardından bazı askeri iş birliği anlaşmalarının yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Goita, "Mevcut durum ve ülkemizin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, bazı askeri iş birliği anlaşmalarının gözden geçirilmesini istedik. Aynı zamanda, yeni anlaşmalar da imzalandı." dedi.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, France 24 kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'dan iki ülke arasında savunma alanında imzalanan anlaşmaları gözden geçirmesini istemişti.

Fransa ve Mali arasında savunma alanındaki anlaşmalar

Fransız askerlerinin eğitim ya da olası bir operasyon için Mali'ye gönderilmesini öngören ve 1985'te imzalanan anlaşma, 2 ülke arasındaki savunma alanında yapılan ilk iş birliği olarak biliniyor.

Fransa, dönemin geçici Cumhurbaşkanı Dioncounda Traore'nin talebiyle Mali'de patlak veren güvenlik krizine müdahale etmek için 2013 Ocak'ta Mali'de Serval Operasyonunu başlatmıştı.

Operasyondan birkaç ay sonra Mali topraklarındaki Fransız ordusuna yasal statü tanıyan anlaşmaya da 2013 Mart'ta mektup teatisi yoluyla imza atılmıştı.

Mali ile Fransa arasında savunma alanındaki bir diğer iş birliği anlaşması da 16 Temmuz 2014'te başkent Bamako'da imzalanmıştı.

Mali'nin Fransa'dan yardım talep ettiği tartışmalı mektup

Mali'deki cunta ise Traore'nin 2013'te dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a 11 Ocak 2013'te yolladığı ve Fransa'dan yardım istediği mektubun çarpıtıldığını düşünüyor.

Geçiş sürecinin Başbakanı Choguel Maiga, devlet televizyonu ORTM'ye verdiği röportajda, mektubun kopyasının devlet arşivlerinde bulunmadığına dikkati çekerek, mektubun orijinalini Fransız Senatosunun internet sitesinde bulduklarını dile getirmişti.

Mektuptaki ifadelerin çarpıtıldığına işaret eden Maiga, mektupta hava ve istihbarat desteği talep edildiğini ancak Fransız askerlerinin Mali'ye gönderilmesine ilişkin bir talep olmadığının altını çizmişti.

ECOWAS yaptırımları

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Ocak'ta, demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cuntanın seçimleri 5 yıl erteleme kararının ardından düzenlenen ECOWAS zirvesinde, ECOWAS ülkelerinin Bamako büyükelçilerini geri çağırması, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarının dondurulması, ekonomik yardımların durdurulması, temel ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzemeler haricinde Mali ile her türlü ticari ilişkinin askıya alınması ve ECOWAS ülkelerinin Mali'ye sınırlarını kapatması kararı alınmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Batı Afrika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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