Son Dakika Haberleri: Mali, BM Misyon temsilcisini Sivillon'u "istenmeyen adam" ilan etti
Son Dakika Güncel Mali, BM Misyon temsilcisini Sivillon'u 'istenmeyen adam' ilan etti - Son Dakika

Mali, BM Misyon temsilcisini Sivillon'u "istenmeyen adam" ilan etti

6 saat önce

Mali yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) Kidal bölgesi yöneticisi Christophe Sivillon'u ayrılıkçı sözleri nedeniyle ülkeden kovdu.

Mali, BM Misyon temsilcisini Sivillon'u

Mali yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) Kidal bölgesi yöneticisi Christophe Sivillon'u ayrılıkçı sözleri nedeniyle ülkeden kovdu.

Mali Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Sivillon'un, aralık başında düzenlenen Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA) kongresinde yaptığı ayrılıkçı konuşmalar nedeniyle ülkede "istenmeyen adam" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sivillon'a ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verildiği kaydedildi.

Sivillon, "MNLA'nın ideolojisinin Kidal toplumunun büyük bir kesimini birleştirdiği" ifadesini kullanmıştı.

Yerel basında, Dışişleri Bakanı Tiebile Drame'nin konuyla ilgili BM Genel Sekreterliğinin Mali'deki en üst düzey yetkilileriyle görüştüğü, BM'nin Sivillon'un yerine başka temsilci atayacağı bilgisi yer aldı.

Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi

Bağımsız Azavad devletini kurmak için faaliyet gösteren silahlı örgüt olan Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA), ekim 2011'de kuruldu.

Yaklaşık 9 ila 10 bin civarında militanı bulunan örgüt, 2012 Tuareg İsyanı'na katıldı.

Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu
Okulda fenalaşan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı Son Dakika: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 23:56:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mali, BM Misyon temsilcisini Sivillon'u "istenmeyen adam" ilan etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]