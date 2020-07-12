Mali Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesini feshetti - Son Dakika

Mali Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesini feshetti

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, 10 Temmuz'da kendisine karşı düzenlenen ve en az 4 kişinin öldüğü protesto gösterisinin ardından Anayasa Mahkemesini feshettiğini açıkladı.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, 10 Temmuz'da kendisine karşı düzenlenen ve en az 4 kişinin öldüğü protesto gösterisinin ardından Anayasa Mahkemesini feshettiğini açıkladı.

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Keita, cumartesiyi pazara bağlayan gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 10 Temmuz Cuma günkü protestoda göstericilerin Ulusal Meclisi, Ulusal Radyo ve Televizyon binasını işgal ederek, yağma yaparak, kamuya ait araçları ateşe vererek vandallığa başvurduklarını belirtti.

Protestodaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili soruşturma açılacağını vurgulayan Keita, Anayasa Mahkemesini feshetme kararı aldığını ifade etti.

Krizin çözümü için Batı Afrika Ekonomik Devletleri Topluluğunun (ECOWAS) tavsiyelerine uyma doğrultusunda hareket edeceğini kaydeden Keita, yeni Anayasa Mahkemesinin kurulmasıyla genel seçimlerden kaynaklanan tartışmalara çözümler bulunabileceğini dile getirdi.

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Anayasa Mahkemesinin genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı İmam Mahmoud Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Keita'nın istifasını talep eden protesto düzenlemişti.

Platformdan yapılan açıklamada, geçen hafta Keita'nın istifasının diyalog için ön şart olmaktan çıkarıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan aylarındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesi, başbakanı platform tarafından tayin edilecek bir geçiş hükümeti kurulması ve sonrasında genel seçimlerin yenilenmesi istenmişti.

Keita'nın 8 Temmuz'da parlamentoyu feshetmeyeceğini duyurması üzerine M5 platformu, gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Çıkan şiddet olaylarında en az 4 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmış, göstericiler meclis, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmıştı.

Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesini feshetti - Son Dakika
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