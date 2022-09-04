Mali'de tutuklanan 49 Fildişi Sahili askerinden 3'ü serbest kaldı

Mali'de 10 Temmuz'da "paralı asker" şüphesiyle yakalanan 49 Fildişi Sahili askerinden 3'ü serbest bırakıldı.

Mali ile Fildişi Sahili arasında arabuluculuk yapan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Twitter hesabından temmuzdan bu yana Mali'de tutulan 49 askerden 3 kadının serbest kaldığını duyurdu.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek "paralı askerler" olarak yargılanmaları için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Askerler, 15 Ağustos'ta "devletin güvenliğini tehdit" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak, serbest bırakılmaları çağrısı yapmıştı.

Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı. Fildişi Sahili askerlerini savunan MINUSMA Sözcüsü Olivier Salgado da açıklamaları nedeniyle Mali makamları tarafından sınır dışı edilmişti.

Fildişi Sahili ve Mali arasındaki krizin çözümünde Togo da arabuluculuk rolü üstlenmişti.