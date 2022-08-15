Mali'de gözaltına alınan 49 Fildişi Sahilli askere savcılıktan suçlama - Son Dakika
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Mali'de gözaltına alınan 49 Fildişi Sahilli askere savcılıktan suçlama

15.08.2022 14:20
Mali'de gözaltına alınan 49 Fildişi Sahilli askere savcılıktan suçlama

Mali'de 10 Temmuz'da "paralı asker" şüphesiyle yakalanan 49 Fildişi Sahilli asker "devletin güvenliğini tehdit" ile suçlanıyor.

Mali'de 10 Temmuz'da "paralı asker" şüphesiyle yakalanan 49 Fildişi Sahilli asker "devletin güvenliğini tehdit" ile suçlanıyor.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Bamako Savcılığı, "devletin güvenliğini tehdit" suçlaması yönelttiği 49 askeri cezaevine gönderdi.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek "paralı askerler" olarak yargılanmaları için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Askerler o tarihten bu yana gözaltında tutuluyordu.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak, serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı. Fildişi Sahili askerlerini savunan MINUSMA Sözcüsü Olivier Salgado da açıklamaları nedeniyle Mali makamları tarafından sınır dışı edilmişti.

Fildişi Sahili ve Mali arasındaki krizin çözümünde Togo da arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in de gün içinde Mali'deki cunta hükümetiyle konuya ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Bamako, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de gözaltına alınan 49 Fildişi Sahilli askere savcılıktan suçlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mali'de gözaltına alınan 49 Fildişi Sahilli askere savcılıktan suçlama - Son Dakika
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