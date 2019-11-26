Son Dakika Haberleri: Mali'de 13 Fransız asker öldü
Son Dakika 3. Sayfa Mali'de 13 Fransız asker öldü - Son Dakika

Mali'de 13 Fransız asker öldü

6 saat önce

Mali'de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü açıklandı.

Mali'de 13 Fransız asker öldü, System.String[]

Mali'de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü açıklandı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'de gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında dün gece 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğünü açıkladı. Macron, operasyon esnasında gerçekleşen kaza sonucu hayatını kaybeden askerler için derin üzüntü duyduğunu söyledi. - BAMAKO

Cumhurbaşkanı, Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
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