Mali'de 13 Fransız asker öldü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Mali'de gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında dün gece 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğünü açıkladı. Macron, operasyon esnasında gerçekleşen kaza sonucu hayatını kaybeden askerler için derin üzüntü duyduğunu söyledi. - BAMAKO

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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