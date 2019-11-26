Mali'de 13 Fransız askeri öldü

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında dün gece iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirildi.

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Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti