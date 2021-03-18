Mali'de 15 Mart'ta 33 askerin öldüğü saldırı sonrası 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika

Mali'nin kuzeyinde 15 Mart Pazartesi günü bir karakola düzenlenen ve 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tessit kasabasında bir karakolu hedef alan terör saldırısında hayatını kaybeden 33 asker için bugünden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Ansango bölgesine 60 kilometre mesafedeki Tessit kasabasındaki karakol, 15 Mart'ta silahlı teröristlerce saldırıya uğramıştı. Saldırıda 33 asker yaşamını yitirmiş, 20 terörist de etkisiz hale getirilmişti. Bu olay, son dönemde Mali ordusunun en çok kayıp verdiği terör saldırısı olarak değerlendiriliyor.

Şubat başında Mopti bölgesindeki bir karakolu hedef alan saldırıda da 10 asker hayatını kaybetmişti.