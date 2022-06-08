Mali'de 20 binden fazla Nijeryalı genç zorla çalıştırılıyor - Son Dakika
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Mali'de 20 binden fazla Nijeryalı genç zorla çalıştırılıyor

08.06.2022 13:28
Mali'de 20 binden fazla Nijeryalı genç zorla çalıştırılıyor

Avrupa'da çalıştırılmak üzere kaçırılan 20 binden fazla Nijeryalı gencin Mali'deki maden alanlarında alıkonulduğu bildirildi.

Avrupa'da çalıştırılmak üzere kaçırılan 20 binden fazla Nijeryalı gencin Mali'deki maden alanlarında alıkonulduğu bildirildi.

Nijerya İnsan Kaçakçılığı Ulusal Ajansı (NAPTIP) Halkı Aydınlatma Direktörü Josiah Emerole, yaptığı açıklamada, Avrupa'da çalıştırılmak üzere kaçırılan Nijeryalı sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Avrupa'ya götürülmek üzere kaçırılan 20 binden fazla Nijeryalı gencin Mali'de maden alanlarındaki gecekondularda zorla tutulduğunu kaydeden Emerole, bu kişilerin çoğunun cinsel istismara uğradığını ifade etti.

Emerole, NAPTIP'nin 2003'te kurulduğundan bu yana yaklaşık 18 bin kişinin insan kaçakçılarından kurtarıldığını, en az 516 kişinin de mahkum edildiğini belirtti.

Yaklaşık 206 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaçakçılar ise bu durumdan faydalanarak kaçırdıkları kişileri yurt dışında çalışmaya zorluyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mali'de 20 binden fazla Nijeryalı genç zorla çalıştırılıyor - Son Dakika
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