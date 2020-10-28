Mali'de 2015'teki terör saldırılarının sorumlularına "idam" cezası verildi - Son Dakika

Mali'nin başkenti Bamako'da 2015'te bir restoran ve otele düzenlenen iki saldırının faili 3 kişi, idam cezasına çarptırıldı.

Bamako Ağır Ceza Mahkemesinde, bir restoran ile Radisson Blu Otel'e düzenlenen ve toplamda 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılara ilişkin görülen dava, karara bağlandı.

Karara göre, Moritanyalı "İbrahim 10" kod adıyla bilinen Fawaz Ould Ahmed, Malili Abdoulbaki Abdramane Maiga ve Sadou Chaka hakkında idam cezası verildi.

"Saldırıların beyni" olarak da bilinen El Murabitun terör örgütü üyesi Ahmed, mahkemedeki savunmasında pişman olmadığını, " Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürüne karşılık intikam aldıklarını" söyledi.

Saldırganların avukatı, karara itiraz edeceklerini aktardı.

Mali'de idam cezası 40 yıldır uygulanmıyordu.

Charlie Hebdo karikatürü sonrası 2 saldırı

Bamako'da 5 Mart 2015'te bir restorana düzenlenen saldırıda 1 Fransa, 1 Belçika ve 3 Mali vatandaşı yaşamını yitirmişti.

Aynı yılın kasım ayında Radisson Blu Oteli'ne düzenlenen saldırıda ise 170 kişi rehin alınmış ve 20 kişi hayatını kaybetmişti.