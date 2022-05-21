Mali'de 3 İtalyan ve 1 Togo vatandaşı kaçırıldı - Son Dakika
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Mali'de 3 İtalyan ve 1 Togo vatandaşı kaçırıldı

21.05.2022 04:54
Mali'de 3 İtalyan ve 1 Togo vatandaşı kaçırıldı

Mali'nin güneyinde 3 kişilik İtalyan bir aile ve 1 Togo vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı.

Mali'nin güneyinde 3 kişilik İtalyan bir aile ve 1 Togo vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Koutiala bölgesindeki Sincina ilçesinde, 19 Mayıs akşamı 3 İtalyan ve 1 Togo vatandaşının kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Haberlerde, kaçırılan İtalyan vatandaşlarının aynı aileden ve Yehova Şahidi olduğu kaydedilirken Togolunun da ailenin yanında bulunduğu vurgulandı.

İtalyan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da birçok medya organında konuya ilişkin yer alan haberlerin doğruluğunun araştırıldığı ve konunun takip edildiği duyuruldu.

Mali'de terör örgütleri bombalı ve silahlı saldırıların yanı sıra sık sık adam kaçırma faaliyetlerinde de bulunuyor.

Son olarak Fransız gazeteci Olivier Dubois, 8 Nisan 2021'de Mali'nin kuzeyindeki Gao bölgesinde Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) tarafından kaçırılmıştı.

Dünyada esir tutulan tek Fransız vatandaşı olan 47 yaşındaki Dubois, en son 13 Mart 2022'de örgüt tarafından çekilmiş bir videoda görülmüştü.

Kolombiyalı Rahibe Gloria Argoti de JNIM tarafından 2017'de Mali'nin güneyindeki Sikasso'da kaçırılmış ve Ekim 2021'de serbest bırakılmıştı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

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