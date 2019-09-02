Son Dakika Haberleri: - Mali'de 3 Katlı Bina Çöktü: 12 Ölü
Son Dakika Güncel Haber

- Mali'de 3 Katlı Bina Çöktü: 12 Ölü

1 saat önce

- Mali'de 3 katlı bina çöktü: 12 ölüBAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da inşaat halindeki 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- Mali'de 3 katlı bina çöktü: 12 ölü

BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da inşaat halindeki 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'nin başkenti Bamako'da inşaat halindeki 3 katlı bir bina çöktü. Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, enkaz altında kalan 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Binanın dün yerel saatle sabah 04.00 sularında çöktüğü ve arama kurtarma çalışmalarının gün boyu devam ettiği kaydedildi. Binanın çökme nedeninin henüz tespit edilemediği aktarılırken, ülkede kötü ve izinsiz inşa edilmiş binalar sık sık çöküyor.

Bamako, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasını keserle öldüren katil oğul, polislere kapıyı kendi açtı
Fuhuş yapmayı reddeden karısını boğarak öldürdükten sonra cesedini çöpe attı 5 yaşındaki Eymen, annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:47:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Mali'de 3 Katlı Bina Çöktü: 12 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]