- Mali'de 3 katlı bina çöktü: 12 ölü

BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da inşaat halindeki 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'nin başkenti Bamako'da inşaat halindeki 3 katlı bir bina çöktü. Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, enkaz altında kalan 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Binanın dün yerel saatle sabah 04.00 sularında çöktüğü ve arama kurtarma çalışmalarının gün boyu devam ettiği kaydedildi. Binanın çökme nedeninin henüz tespit edilemediği aktarılırken, ülkede kötü ve izinsiz inşa edilmiş binalar sık sık çöküyor.