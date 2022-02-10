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Mali'de 30 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Mali'de 30 terörist etkisiz hale getirildi

10.02.2022 04:14
Mali'de 30 terörist etkisiz hale getirildi

Mali ordusunun Takuba Görev Gücü ile düzenlediği ortak operasyonda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Mali ordusunun Takuba Görev Gücü ile düzenlediği ortak operasyonda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Takuba Görev Gücü ile 1-6 Şubat'ta 3 ülke sınırı olarak bilinen Mali'nin Burkina Faso ve Nijer sınırında düzenlenen ortak operasyonda 30 teröristin öldürüldüğü, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda madde ve ekipman ele geçirildiği belirtildi.

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, 2 gün önce Takuba Görev Gücü'nün ülkeyi bölmeyi hedeflediğini söylemişti.

Maiga, adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba Görev Gücü'ne boşuna bu ismin verilmediğini belirtmişti.

Fransa'nın Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla kurulan Takuba'da Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Takuba'ya son olarak Danimarka asker yollamış ancak Mali hükümeti, kendilerinden izin alınmadığı gerekçesiyle Danimarka'nın askerlerini geri çekmesini istemişti.

Bunun üzerine askerlerini geri çeken Danimarka'dan "Darbeci generaller, kirli bir siyasi oyunla bize gönderdikleri daveti iptal ettiler." açıklaması yapılmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Danimarka, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de 30 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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