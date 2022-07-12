Mali'de 30 yılın ardından barışan iki mahalle Kurban Bayramı'nı beraber kutladı

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Mali'nin Segou şehrinin Markala bölgesinde kavgalı iki mahalle, 30 yıl aradan sonra küskünlüğe son vererek Kurban Bayramı'nı büyük coşkuyla bir arada kutladı.

Mahalle sakinlerinden alınan bilgilere göre, Nijer Nehri'nin kıyısında yer alan Thierrola ve Konela mahallelerinin sakinleri arasında balık avlama konusunda başlayan tartışmalar, ilerleyen zamanlarda daha da alevlenerek 30 yıl süren kavga ve küskünlüğe kadar uzanmış.

Bölgenin ileri gelenlerinin, küskünlüğün anlamsız olduğunu her iki tarafa da anlatarak yakın zamanda tarafların barışmalarını sağlamasının ardından mahalle sakinleri, yıllar sonra gelen bu dostluğu Kurban Bayramı'nda festival havasında kutladı.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşam saatlerinde başlayan ve en küçüğünden en büyüğüne kadar yüzlerce Markalalının katıldığı eğlenceler, renkli görüntülere sahne oldu.

Rengarenk, en güzel kıyafetlerini giyerek eğlence yerine gelen mahalle sakinleri, Mali'nin ünlü şarkıcısı Mamou Thierro'nun seslendirdiği parçalarla gönüllerince eğlendi. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden programda gençler, çeşitli kostümlerle dans etti.

İki mahalle arasında 30 yıl süren küskünlük hakkında AA muhabirine konuşan, aynı zamanda Mali'de Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüsü olan mahalle sakini Boukadary Karabinta, uzun yıllar sonra Thierrola ve Konela mahalleleri arasındaki küskünlüğün bitmesinden dolayı Allah'a çok şükrettiğini söyledi.

Yıllar sonra gelen birlik ve beraberliği pekiştirmek adına kutlamaların Kurban Bayramı'nın ikinci günü başladığını kaydetti. İki bayramı birlikte kutladıklarını ifade eden Karbinta, bu sayede Markala dışında yaşayan mahalle sakinlerinin de memleketlerine geldiğini belirtti.

Karbinta, "Gördüğünüz gibi bölge haklı küçük büyük demeden festivale katılıyor. Birlikte bayramı ve küskünlüğü bitirmenin coşkusunu beraberi kardeşçe yaşıyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah o günleri bir daha yaşatmasın." diye konuştu.