Mali'de 35 cesedin yer aldığı toplu mezarlar bulundu - Son Dakika

Mali'nin Segou bölgesinde 35 kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezarlar tespit edildi.

Yerel basında çıkan ve sosyal medyadaki görüntülere dayandırılan haberlerde, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Segou bölgesinin Niono mevkisinde 35 erkek cesedinin yer aldığı toplu mezarlar bulunduğu belirtildi.

Çoğunluğu genç olduğu tahmin edilen cesetlerin gözleri ve elleri bağlı ve yanmış halde bulunduğu kaydedildi. Haberlerde toplu mezarların sayısına ilişkin bilgi yer almadı.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 35 kişinin Mali ordusu tarafından infaz edildiği ileri sürülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado, yaptığı açıklamada, iddialardan endişe duyduklarını ve olayın MINUSMA'nın insan hakları birimi tarafından soruşturulduğunu kaydetti.

Mali'de 2018'de de Mopti bölgesinde 25 cesedin yer aldığı 3 toplu mezar bulunmuştu.