Mali'de 35 cesedin yer aldığı toplu mezarlar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mali'de 35 cesedin yer aldığı toplu mezarlar bulundu

05.03.2022 19:18
Mali'de 35 cesedin yer aldığı toplu mezarlar bulundu

Mali'nin Segou bölgesinde 35 kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezarlar tespit edildi.

Mali'nin Segou bölgesinde 35 kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezarlar tespit edildi.

Yerel basında çıkan ve sosyal medyadaki görüntülere dayandırılan haberlerde, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Segou bölgesinin Niono mevkisinde 35 erkek cesedinin yer aldığı toplu mezarlar bulunduğu belirtildi.

Çoğunluğu genç olduğu tahmin edilen cesetlerin gözleri ve elleri bağlı ve yanmış halde bulunduğu kaydedildi. Haberlerde toplu mezarların sayısına ilişkin bilgi yer almadı.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 35 kişinin Mali ordusu tarafından infaz edildiği ileri sürülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado, yaptığı açıklamada, iddialardan endişe duyduklarını ve olayın MINUSMA'nın insan hakları birimi tarafından soruşturulduğunu kaydetti.

Mali'de 2018'de de Mopti bölgesinde 25 cesedin yer aldığı 3 toplu mezar bulunmuştu.

YORUMLAR
500
BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına... BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına...

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de 35 cesedin yer aldığı toplu mezarlar bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Galatasaray-Konyaspor maçı başladı!
18:42 Elon Musk, Rus haber kaynaklarının engellenmeyeceğini belirtti: Mutlak ifade özgürlüğü taraftarıyım
18:37 70 yıl önce ölen büyükannesinin fotoğrafına bakıp söylediği cümle şaşırttı: O benim
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 19:24:49. #1.11#
SON DAKİKA: Mali'de 35 cesedin yer aldığı toplu mezarlar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement