Mali'de 4 insanı yardım görevlisi kaçırıldı - Son Dakika

Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Gruptaki 4 kadın serbest bırakılırken, Malili olduğu belirtilen 4 erkekten haber alınamıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde bir kliniğin kurulumunda görevli 8 MSF çalışanı, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.

Sapkın eski sevgili, genç kızın hayatını kabusa çevirdi! Gözlerinin önünde kendini kesti

Üniversitede yetiştirilen mantarların kilosu 20 bin lirayı buluyor

Boğularak katledilen genç kızdan geriye hayat dolu bu görüntüler kaldı

İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım

Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti