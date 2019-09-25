Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 5 ölü, 15 yaralı

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesiyle alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçraması önlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako 'da çevredekilerin devrilen akaryakıt tankerini kaldırmaya çalıştığı sırada tanker alev alarak patladı.

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