Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 5 ölü, 15 yaralı
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Mali'de devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:40 Kaynak: AA
Mali'de devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako'da çevredekilerin devrilen akaryakıt tankerini kaldırmaya çalıştığı sırada tanker alev alarak patladı.
Patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesiyle alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçraması önlendi.
Yaralılar başkentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
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