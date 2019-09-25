Son Dakika Haberleri: Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı

1 saat önce

Mali'nin başkenti Bamako'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.

Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı, System.String[]

Mali'nin başkenti Bamako'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako'da çevredekilerin devrilen akaryakıt tankerini kaldırmaya çalıştığı sırada tanker alev alarak patladı.

Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare, yaptığı yazılı açıklamada, başkentteki Badalabougou semtinde bir benzin istasyonunda 14 tonluk akaryakıt tankerinin devrildiğini belirtti.

Çevredekilerin, devrilen akaryakıt tankerini kaldırmaya çalıştığı sırada tankerin alev alarak patladığını ifade eden Sangare, patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sangare, yaralıların başkentteki iki hastaneye sevk edildiğini aktardı.

İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirten Sangare, alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçramasının önlendiğini ifade etti.

Bamako, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti
Gül'e yakın isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Ne kadar saçma olursa olsun cevap veriyor Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sıra gecesi sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 13:56:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]