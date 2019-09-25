Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı

İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirten Sangare, alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçramasının önlendiğini ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare, yaptığı yazılı açıklamada, başkentteki Badalabougou semtinde bir benzin istasyonunda 14 tonluk akaryakıt tankerinin devrildiğini belirtti.

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