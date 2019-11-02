Son Dakika Haberleri: Mali'de askeri birliğe saldırı: En az 53 asker hayatını kaybetti, 10'u ağır yaralı
Son Dakika Dünya Mali'de askeri birliğe saldırı: En az 53 asker hayatını kaybetti, 10'u ağır yaralı

Mali'de askeri birliğe saldırı: En az 53 asker hayatını kaybetti, 10'u ağır yaralı

6 saat önce

Afrika ülkesi Mali'nin doğusunda askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda en az 53 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırılarda bir sivilin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Mali'de askeri birliğe saldırı: En az 53 asker hayatını kaybetti, 10'u ağır yaralı, System.String[]

Afrika ülkesi Mali'nin doğusunda askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda en az 53 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.


Mali ordusu resmi Twitter hesabında Nijer sınırı üzerinde olan Menaka bölgesindeki Indelimane askeri noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlediğini duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:53 
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