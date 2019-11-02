Mali'de askeri birliğe saldırı: En az 53 asker hayatını kaybetti, 10'u ağır yaralı

Afrika ülkesi Mali'nin doğusunda askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda en az 53 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



Mali ordusu resmi Twitter hesabında Nijer sınırı üzerinde olan Menaka bölgesindeki Indelimane askeri noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlediğini duyurdu.