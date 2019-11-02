Mali'de askeri birliğe saldırı: En az 53 asker hayatını kaybetti, 10'u ağır yaralı
6 saat önce
Afrika ülkesi Mali'nin doğusunda askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda en az 53 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırılarda bir sivilin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Afrika ülkesi Mali'nin doğusunda askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda en az 53 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Mali ordusu resmi Twitter hesabında Nijer sınırı üzerinde olan Menaka bölgesindeki Indelimane askeri noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlediğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:53
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