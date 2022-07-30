Mali'de eski Başbakan Cisse ve bazı bakanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mali'de eski Başbakan Cisse ve bazı bakanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

30.07.2022 01:45
Mali'de eski Başbakan Cisse ve bazı bakanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mali'de askeri darbeyle devrilen İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve bazı eski bakanlar hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Mali'de askeri darbeyle devrilen İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve bazı eski bakanlar hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Başsavcı Mamoudou Timbo, yaptığı yazılı açıklamada, sürgündeki eski Başbakan Cisse ile aralarında eski maliye ve ulusal savunma bakanlarının da bulunduğu bazı bakanlar hakkında Mali Yüksek Mahkemesi Soruşturma Dairesi tarafından "sahtecilik, kamu malına zarar verme ve bu suçlara iştirak" suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirtti.

Timbo, bu kişiler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Mali'de askeri cuntanın yönetime el koyduğu 18 Ağustos 2020'de alıkonulan ve aralarında devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de bulunduğu kişiler, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bu kişiler, geçiş hükümetiyle ilişkileri gergin olan Nijer ve Fildişi Sahili'nde sürgünde yaşıyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna yeni başsavcısı Andriy Kostin oldu Ukrayna yeni başsavcısı Andriy Kostin oldu Ukrayna'nın yeni başsavcısı Milletvekili Andrey Kostin oldu Ukrayna'nın yeni başsavcısı Milletvekili Andrey Kostin oldu
Kaynak: AA

Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de eski Başbakan Cisse ve bazı bakanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 01:45:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mali'de eski Başbakan Cisse ve bazı bakanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement