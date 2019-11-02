Son Dakika Haberleri: Mali'de askeri noktaya terör saldırısı: 15 ölü
Son Dakika Güncel Mali'de askeri noktaya terör saldırısı: 15 ölü

Mali'de askeri noktaya terör saldırısı: 15 ölü

6 saat önce

Afrika ülkesi Mali'nin kuzeydoğusunda teröristlerin askeri noktaya düzenlediği saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker de yaralandı.

Mali'de askeri noktaya terör saldırısı: 15 ölü, System.String[]

Afrika ülkesi Mali'nin kuzeydoğusunda teröristlerin askeri noktaya düzenlediği saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker de yaralandı.

Mali ordusunun resmi Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, teröristler, Menaka bölgesindeki Indelimane askeri noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda 15 asker hayatını kaybederken, çok sayıda asker de yaralandı. Ayrıca önemli ölçüde askeri mühimmat zarar gördü.

Güvenlik kaynakları, birçok askerin kaybolduğu bilgisini de paylaştı.

Hükümetten halka birlik çağrısı

Hükümet, halkı birlik ve beraberliği sağlamada yoğun gayret göstermeye davet etti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 07:34:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mali'de askeri noktaya terör saldırısı: 15 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]